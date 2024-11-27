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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты обстреляли 10 общин Сумщины: что известно о последствиях атак

Оккупанты обстреляли 10 общин Сумщины: что известно о последствиях атак

Киев  •  УНН

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Захватчики совершили 21 обстрел по Сумской области, зафиксировано 120 взрывов. В результате атак два человека погибли, один ранен, повреждены жилые дома и инфраструктура.

В течение дня вражеские войска совершили 21 обстрел по Сумщине, есть жертвы и разрушения. Об этом сообщает Сумская ОВА, передает УНН.

Детали

Согласно информации, было зафиксировано 120 взрывов, среди которых артиллерийские и минометные обстрелы, а также удары с беспилотников.

Белопольская община: враг применил артиллерию (3 взрыва), минометы (7 взрывов) и сбросил взрывные устройства с БпЛА (2 взрыва).

Середина-Будская община: зафиксированы артиллерийский обстрел (7 взрывов) и минометный огонь (20 взрывов).

Зноб-Новгородская община: противник сбросил 10 мин на территорию общины.

Великописаревская община: атаковали с FPV-дрона (1 взрыв), минометов (6 взрывов), РСЗО (30 взрывов), а также сбросили взрывные устройства с БпЛА (1 взрыв). В результате обстрелов ранения получило одно гражданское лицо.

Дружбовская община: зафиксирована атака с FPV-дрона (1 взрыв).

Краснопольская община: обстрелы минометами (7 взрывов).

Шалыгинская община: враг вел огонь и ствольной артиллерии (3 взрыва).

Эсманьская община: оккупанты сбросили 2 мин на территорию общины и совершили гранатометный обстрел (10 взрывов).

Хотинская община: артиллерийский обстрел (7 взрывов).

Сумская община: в результате удара был поврежден многоквартирный дом, помещение детского сада, более 10 автомобилей и нежилые здания. По предварительным данным, 2 человека погибли, спасатели продолжают разбор завалов.

Террористическая страна осуществила 73 обстрела на Сумщине25 нояб. 2024, 04:03 • 107883 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна