Оккупанты обстреляли 10 общин Сумщины: что известно о последствиях атак
Киев • УНН
Захватчики совершили 21 обстрел по Сумской области, зафиксировано 120 взрывов. В результате атак два человека погибли, один ранен, повреждены жилые дома и инфраструктура.
В течение дня вражеские войска совершили 21 обстрел по Сумщине, есть жертвы и разрушения. Об этом сообщает Сумская ОВА, передает УНН.
Детали
Согласно информации, было зафиксировано 120 взрывов, среди которых артиллерийские и минометные обстрелы, а также удары с беспилотников.
Белопольская община: враг применил артиллерию (3 взрыва), минометы (7 взрывов) и сбросил взрывные устройства с БпЛА (2 взрыва).
Середина-Будская община: зафиксированы артиллерийский обстрел (7 взрывов) и минометный огонь (20 взрывов).
Зноб-Новгородская община: противник сбросил 10 мин на территорию общины.
Великописаревская община: атаковали с FPV-дрона (1 взрыв), минометов (6 взрывов), РСЗО (30 взрывов), а также сбросили взрывные устройства с БпЛА (1 взрыв). В результате обстрелов ранения получило одно гражданское лицо.
Дружбовская община: зафиксирована атака с FPV-дрона (1 взрыв).
Краснопольская община: обстрелы минометами (7 взрывов).
Шалыгинская община: враг вел огонь и ствольной артиллерии (3 взрыва).
Эсманьская община: оккупанты сбросили 2 мин на территорию общины и совершили гранатометный обстрел (10 взрывов).
Хотинская община: артиллерийский обстрел (7 взрывов).
Сумская община: в результате удара был поврежден многоквартирный дом, помещение детского сада, более 10 автомобилей и нежилые здания. По предварительным данным, 2 человека погибли, спасатели продолжают разбор завалов.
Террористическая страна осуществила 73 обстрела на Сумщине25 нояб. 2024, 04:03 • 107883 просмотра