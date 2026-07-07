Оккупанты нанесли удар по Одессе, пятеро человек госпитализированы - МВА

Армия рф атаковала Одессу, пострадала инфраструктура. Как сообщил глава Одесской МВА Сергей Лисак, пять человек госпитализированы, передает УНН.

Вражеская атака на Одессу. Пострадала инфраструктура. Все соответствующие службы на местах - сообщил Лисак.

По его словам, на данный момент известно, что 5 человек госпитализированы. 1 - в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь.

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