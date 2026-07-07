Оккупанты нанесли удар по Одессе, пятеро человек госпитализированы - МВА
Киев • УНН
Российская армия атаковала Одессу, повредив инфраструктуру. Пятеро человек госпитализированы, один в тяжелом состоянии.
Армия рф атаковала Одессу, пострадала инфраструктура. Как сообщил глава Одесской МВА Сергей Лисак, пять человек госпитализированы, передает УНН.
Вражеская атака на Одессу. Пострадала инфраструктура. Все соответствующие службы на местах
По его словам, на данный момент известно, что 5 человек госпитализированы. 1 - в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь.
РФ атаковала Одессу дронами: ранен 23-летний мужчина, повреждены многоэтажки и вспыхнули пожары06.07.26, 07:53 • 3620 просмотров