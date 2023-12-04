Оккупанты депортировали еще сто украинцев с ВОТ - Центр сопротивления

Враг на временно оккупированных территорией продолжает политику переселения украинцев. Только за месяц на ВОТ Херсонщины россияне депортировали сто украинцев. Депортация происходит под видом "эвакуации". Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что списки "эвакуации" подаются из жителей ВОТ, которых россияне подозревают в нелояльности .

Центр национального сопротивления призывает сообщать о предателях в наш чат-бот говорится в сообщении.

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