Охрану порядка в Киеве на марше сторонников Саакашвили обеспечивают около тысячи правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Охрану порядка в центре Киева, где сегодня проходит марш сторонников задержанного экс-губернатора Одесской области Саакашвили обеспечивают около 1 тыс. полицейских и бойцов Национальной гвардии Украины. Об этом сообщили УНН в столичном главке полиции.
"В целом в центре города порядок охраняет около 1 тыс. правоохранителей", - отметили в полиции, не уточнив одновременно количество участников акции.
Однако, по словам корреспондента УНН, на марше присутствовали от 2 до 3 тыс. участников.
Напомним, в Киеве сторонники экс-губернатора Одесской области Саакашвили собрались на новый марш за импичмент.