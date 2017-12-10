Охорону порядку в Києві на марші прихильників Саакашвілі забезпечують близько тисячі правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Охорону порядку в центрі Києва, де сьогодні відбувається марш прихильників затриманого екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі забезпечують близько 1 тис. поліцейських і бійців Національної гвардії України. Про це УНН повідомили у столичному главку поліції.
“В цілому в центрі міста порядок охороняє близько 1 тис. правоохоронці”, — зазначили у поліції, не уточнивши водночас кількість учасників акції.
Натомість, за словами кореспондента УНН, на марші присутні від 2 до 3 тис. учасників.
Нагадаємо, у Києві прихильники екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі зібрались на новий марш за імпічмент.