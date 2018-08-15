Объявлено о подозрении водителю, который в Киеве сбил мужчину на переходе

"Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По согласованию Киевской местной прокуратуры N3 ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, причинившее потерпевшему тяжкое телесное повреждение). Готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Добавим, что за рулем автомобиля находился киевлянин, 1998 года рождения.

Напомним, ДТП произошло сегодня около 7:00 на ул. Милославской в ​​Киеве. На пешеходном переходе водитель автомобиля Audi на большой скорости совершил наезд на супружескую пару с двумя детьми.

В результате, человек получил тяжелое телесное повреждение в виде открытого перелома ноги. Его жена с детьми, по предварительным данным, не пострадали, но находятся в шоковом состоянии. Водитель автомобиля Audi с места происшествия скрылся.

Правоохранители оперативно обнаружили авто Audi, брошенным на трамвайных путях на улице Закревского, а вскоре задержали водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения (0,8 промилле).