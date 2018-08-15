Оголошено про підозру водію, який у Києві збив чоловіка на переході
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Водію Audi, який на пішохідному переході у Деснянському районі Києва збив чоловіка та втік з місця події, оголошено про підозру. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.
“Наразі зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України. За погодження Київської місцевої прокуратури N3 йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що заподіяло потерпілому тяжке тілесне ушкодження). Готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — йдеться у повідомлені.
Додамо, що за кермом автомобіля перебував киянин, 1998 року народження.
Нагадаємо, ДТП сталося сьогодні близько 7:00 на вул. Милославській у Києві. На пішохідному переході водій автомобіля Audi на великій швидкості здійснив наїзд на подружню пару з двома дітьми.
У результаті, чоловік отримав тяжке тілесне ушкодження у вигляді відкритого перелому ноги. Його дружина з дітьми, за попередніми даними, не постраждали, але перебувають у шоковому стані. Водій автомобіля Audi з місця події втік.
Правоохоронці оперативно виявили авто Audi, покинутим на трамвайних коліях на вулиці Закревського, а невдовзі затримали водія, який перебував у стані алкогольного сп’яніння (0,8 проміле).