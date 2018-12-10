Объявлена команда-победитель турнира "Кубок Защитника"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Победителем третьего благотворительного турнира по мини-футболу "Кубок Защитника" стала Сборная журналистов Украины. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
Турнир состоялся в стенах Военного института им. Героев Крут по случаю Дня Вооруженных сил Украины.
"Основной целью благотворительного турнира стала реализация социальных инициатив, направленных на реабилитацию военнослужащих, которые защищают целостность Украины в зоне боевых действий на востоке нашего государства", - подчеркнули в ФФУ.
За победу в турнире соревновались 4 команды: команда Военного института телекоммуникаций и информатизации им. Героев Крут, команда Военного института КНУ им. Т. Г. Шевченко, команда департамента патрульной полиции и сборная журналистов Украины. Последние стали обладателем трофея.
"Этот турнир уже третий, и с каждым годом он развивается. Мы будем увеличивать количество участников и, возможно, выйдем на международный уровень. Желаю, чтобы в следующем году у нас было мирное небо над головой", - поздравил победителей вице-президент ФФУ Олег Протасов.
Все участники турнира получили грамоты, благодарности, футбольные мячи от ФФУ и ИА "Центр новостей" (один из организаторов мероприятия - ред.)
Болельщикам команд достались футбольные мячи с автографами Александра Шовковского, Олега Протасова и игроков национальной сборной Украины.
Как писал УНН, в этом году ФФУ для детей было проведено рекордное количество футбольных фестивалей.