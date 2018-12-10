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Объявлена команда-победитель турнира "Кубок Защитника"

Киев • УНН

 • 7261 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Победителем третьего благотворительного турнира по мини-футболу "Кубок Защитника" стала Сборная журналистов Украины. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.

Объявлена команда-победитель турнира "Кубок Защитника"

Турнир состоялся в стенах Военного института им. Героев Крут по случаю Дня Вооруженных сил Украины.

"Основной целью благотворительного турнира стала реализация социальных инициатив, направленных на реабилитацию военнослужащих, которые защищают целостность Украины в зоне боевых действий на востоке нашего государства", - подчеркнули в ФФУ.

За победу в турнире соревновались 4 команды: команда Военного института телекоммуникаций и информатизации им. Героев Крут, команда Военного института КНУ им. Т. Г. Шевченко, команда департамента патрульной полиции и сборная журналистов Украины. Последние стали обладателем трофея.

"Этот турнир уже третий, и с каждым годом он развивается. Мы будем увеличивать количество участников и, возможно, выйдем на международный уровень. Желаю, чтобы в следующем году у нас было мирное небо над головой", - поздравил победителей вице-президент ФФУ Олег Протасов.

Все участники турнира получили грамоты, благодарности, футбольные мячи от ФФУ и ИА "Центр новостей" (один из организаторов мероприятия - ред.)

Болельщикам команд достались футбольные мячи с автографами Александра Шовковского, Олега Протасова и игроков национальной сборной Украины.

Как писал УНН, в этом году ФФУ для детей было проведено рекордное количество футбольных фестивалей.

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