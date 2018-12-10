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Оголошено команду-переможця турніру "Кубок Захисника"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Переможцем третього благодійного турніру із міні-футболу "Кубок Захисника" стала Збірна журналістів України. Про це повідомляє прес-служба Федерації Футболу України, передає УНН.

Оголошено команду-переможця турніру "Кубок Захисника"

Турнір відбувся у стінах Військового інституту ім. Героїв Крут, з нагоди Дня Збройних сил України.

"Основною метою благодійного турніру стала реалізація соціальних ініціатив, спрямованих на реабілітацію військовослужбовців, які захищають цілісність України в зоні бойових дій на сході нашої держави", - підкреслили у ФФУ.

За перемогу у турнірі змагалися 4 команди: команда Військового інституту телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут, команда Військового інституту КНУ ім. Т. Г. Шевченка, команда департаменту Патрульної поліції та збірна журналістів України. Останні стали володарем трофею.

"Цей турнір уже третій, і з кожним роком він розвивається. Ми будемо збільшувати кількість учасників і, можливо, вийдемо на міжнародний рівень. Бажаю, щоб наступного року в нас було мирне небо над головою", - привітав переможців віце-президент ФФУ Олег Протасов.

Усі учасники турніру отримали грамоти, подяки, футбольні м’ячі від ФФУ та ІА "Центр новин"(один з організаторів заходу - ред.)

Вболівальникам команд дісталися футбольні м’ячі з автографами Олександра Шовковського, Олега Протасова та гравців національної збірної України.

Як писав УНН, цього річ ФФУ для дітей було проведено рекордну кількість футбольних фестивалів

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