Официальный курс гривны установлен на уровне 28,33 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,33 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 26 октября установлены на таком уровне:
28.335582 грн за доллар;
32.347900 грн за евро;
0.430980 грн за российский рубль;
36.537676 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 25 октября курс всех валют — вырос.