Официальный курс гривны установлен на уровне 28,26 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,26 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 29 октября установлены на таком уровне:
28.265984 грн за доллар;
32.067759 грн за евро;
0.430660 грн за российский рубль;
36.161208 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 28 октября курс всех валют снизился.