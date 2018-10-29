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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,26 грн/долар

Київ • УНН

 • 10732 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,26 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 29 жовтня встановлені на такому рівні:

28.265984 грн за долар;

32.067759 грн за євро;

0.430660 грн за російський рубль;

36.161208 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 28 жовтня курс усіх валют знизився.

Українські Національні Новини

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