Официальный курс гривны установлен на уровне 28,26 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. По состоянию на 30 декабря 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,26 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.260500 грн за доллар;
34.637500 грн за евро;
0.384110 грн за российский рубль;
38.131900 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 29 декабря курс всех валют упал.