Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,26 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Станом на 30 грудня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,26 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.260500 грн за долар;
34.637500 грн за євро;
0.384110 грн за російський рубль;
38.131900 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 29 грудня курс всіх валют впав.