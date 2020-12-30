Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,26 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.260500 грн за долар;

34.637500 грн за євро;

0.384110 грн за російський рубль;

38.131900 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 29 грудня курс всіх валют впав.