Официальный курс гривны установлен на уровне 28,21 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,21 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 25 октября установлены на таком уровне:
28.213097 грн за доллар;
32.131896 грн за евро;
0.429880 грн за российский рубль;
36.417096 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 24 октября курс всех валют, кроме доллара (его курс вырос) снизился.