Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,21 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,21 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 25 жовтня встановлені на такому рівні:
28.213097 грн за долар;
32.131896 грн за євро;
0.429880 грн за російський рубль;
36.417096 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 24 жовтня курс усіх валют, окрім долара (його курс зріс) знизився.