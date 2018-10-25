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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,21 грн/долар

Київ • УНН

 • 12416 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,21 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 25 жовтня встановлені на такому рівні:

28.213097 грн за долар;

32.131896 грн за євро;

0.429880 грн за російський рубль;

36.417096 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 24 жовтня курс усіх валют, окрім долара (його курс зріс) знизився.

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