Официальный курс гривны установлен на уровне 28,14 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,14 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 24 октября установлены на таком уровне:
28.149402 грн за доллар;
32.309884 грн за евро;
0.431010 грн за российский рубль;
36.672853 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 23 октября курс всех валют вырос.