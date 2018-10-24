Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,14 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,14 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 24 жовтня встановлені на такому рівні:
28.149402 грн за долар;
32.309884 грн за євро;
0.431010 грн за російський рубль;
36.672853 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 23 жовтня курс усіх валют зріс.