Официальный курс гривны установлен на уровне 28,12 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. На 5 декабря 2018 года, официальный курс гривни установлен на уровне 28,12 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 5 декабря установлены на таком уровне:
28.125926 грн за доллар;
32.088869 грн за евро;
0.423290 грн за российский рубль;
36.031428 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 4 декабря курс евро и фунта — вырос; доллара и российского рубля — снизился.