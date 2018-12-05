Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,12 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. На 5 грудня 2018 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,12 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 5 грудня встановлені на такому рівні:
28.125926 грн за долар;
32.088869 грн за євро;
0.423290 грн за російський рубль;
36.031428 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 4 грудня курс євро та фунта — зріс; долара та російського рубля — знизився.