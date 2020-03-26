Официальный курс гривны установлен на уровне 27,95 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. На 26 марта 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,95 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.955200 грн за доллар;
30.267100грн за евро;
0.355630 грн за российский рубль;
33.092000 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 25 марта курс всех указанных валют - вырос.