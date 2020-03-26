Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,95 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. На 26 березня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,95 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.955200 грн за долар;
30.267100грн за євро;
0.355630 грн за російський рубль;
33.092000 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 25 березня курс всіх вказаних валют — зріс.