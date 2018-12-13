Официальный курс гривны установлен на уровне 27,86 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. На 14 декабря 2018 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,86 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 14 декабря установлены на таком уровне:
27.867006 грн за доллар;
31.687573 грн за евро;
0.420600 грн за российский рубль;
35.267978 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 13 декабря курс всех валют — вырос.