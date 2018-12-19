Официальный курс гривны установлен на уровне 27,84 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. На 19 декабря 2018 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,84 грн/долл., Передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 19 декабря установлены на таком уровне:
27.847943 грн за доллар;
31.682605 грн за евро;
0.417230 грн за российский рубль;
35.314724 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 18 декабря курс всех валют, кроме доллара и рубля, вырос.