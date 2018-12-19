Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,84 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. На 19 грудня 2018 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,84 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 19 грудня встановлені на такому рівні:
27.847943 грн за долар;
31.682605 грн за євро;
0.417230 грн за російський рубль;
35.314724 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 18 грудня курс усіх валют, крім долара та рубля, виріс.