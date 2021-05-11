Официальный курс гривны установлен на уровне 27,76 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. По состоянию на 11 мая 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,76 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.764100 грн за доллар;
33.490400 грн за евро;
0.374390 грн за российский рубль;
38.586500 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 10 мая курс валют вырос.