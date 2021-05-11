Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,76 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Станом на 11 травня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,76 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.764100 грн за долар;
33.490400 грн за євро;
0.374390 грн за російський рубль;
38.586500 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 10 травня курс валют зріс.