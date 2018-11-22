Официальный курс гривны установлен на уровне 27,76 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,76 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 22 ноября установлены на таком уровне:
27.774898 грн за доллар;
31.688381 грн за евро;
0.421160 грн за российский рубль;
35.561769 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 21 ноября курс всех валют, кроме доллара (его курс вырос), снизился.