Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,76 грн/долар
Київ • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,76 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 22 листопада встановлені на такому рівні:
27.774898 грн за долар;
31.688381 грн за євро;
0.421160 грн за російський рубль;
35.561769 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 21 листопада курс усіх валют, окрім долара (його курс зріс), знизився.