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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,76 грн/долар

Київ • УНН

 • 6855 перегляди

КИЕВ. 22 ноября. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,76 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 22 листопада встановлені на такому рівні:

27.774898 грн за долар;

31.688381 грн за євро;

0.421160 грн за російський рубль;

35.561769 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 21 листопада курс усіх валют, окрім долара (його курс зріс), знизився.

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