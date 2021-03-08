Официальный курс гривны установлен на уровне 27,75 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. По состоянию на 8 марта 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,75 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.756400 грн за доллар;
33.406200 грн за евро;
0.376600 грн за российский рубль;
38.716000 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 7 марта курс всех валют не изменился.