Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,75 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.756400 грн за долар;

33.406200 грн за євро;

0.376600 грн за російський рубль;

38.716000 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 7 березня курс усіх валют не змінився.