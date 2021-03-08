Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,75 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Станом на 8 березня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,75 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.756400 грн за долар;
33.406200 грн за євро;
0.376600 грн за російський рубль;
38.716000 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 7 березня курс усіх валют не змінився.