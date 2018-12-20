Официальный курс гривны установлен на уровне 27,71 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. На 20 декабря 2018 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,71 грн/долл., Передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 20 декабря установлены на таком уровне:
27.717006 грн за доллар;
31.611245 грн за евро;
0.413000 грн за российский рубль;
34.999939 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 19 декабря курс всех валют упал.