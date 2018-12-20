Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,71 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. На 20 грудня 2018 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,71 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 20 грудня встановлені на такому рівні:
27.717006 грн за долар;
31.611245 грн за євро;
0.413000 грн за російський рубль;
34.999939 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 19 грудня курс усіх валют впав.