Официальный курс гривны установлен на уровне 27,69 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. На 2 августа 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,69 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.691300 грн за доллар;
32.547000 грн за евро;
0.375810 грн за российский рубль;
36.033300 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 1 августа курс всех указанных валют не изменился.