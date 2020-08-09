Официальный курс гривны установлен на уровне 27,67 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. На 9 августа 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,67 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.679300 грн за доллар;
32.797200 грн за евро;
0.377140 грн за российский рубль;
36.412100 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 8 августа курс всех валют - не изменился.