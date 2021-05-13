Официальный курс гривны установлен на уровне 27,63 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. По состоянию на 13 мая 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,63 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.631800 грн за доллар;
33.495300 грн за евро;
0.372600 грн за российский рубль;
39.029900 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 12 мая курс всех валют упал.