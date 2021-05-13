Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,63 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.631800 грн за долар;

33.495300 грн за євро;

0.372600 грн за російський рубль;

39.029900 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 12 травня курс всіх валют впав.