Официальный курс гривны установлен на уровне 27,47 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.466500 грн за доллар;

33.517400 грн за евро;

0.372970 грн за российский рубль;

38.806000 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 21 мая курс всех валют не изменился.