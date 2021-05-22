Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,47 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Станом на 22 травня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,47 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.466500 грн за долар;
33.517400 грн за євро;
0.372970 грн за російський рубль;
38.806000 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 21 травня курс всіх валют не змінився.