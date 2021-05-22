Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,47 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.466500 грн за долар;

33.517400 грн за євро;

0.372970 грн за російський рубль;

38.806000 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 21 травня курс всіх валют не змінився.