Официальный курс гривны установлен на уровне 27,46 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. На 28 августа 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,46 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.461500 грн за доллар;
32.427900 грн за евро;
0.365920 грн за российский рубль;
36.235400 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 27 августа курс всех валют — вырос.