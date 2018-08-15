Официальный курс гривны установлен на уровне 27,45 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,45 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 15 августа установлены на таком уровне:
27.458922 грн за доллар;
31.319646 грн за евро;
0.411350 грн за российский рубль;
35.072392 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 14 августа курс доллара — продолжил рост, а также — вырос курс остальных валют.