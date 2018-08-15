Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,45 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,45 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 15 серпня встановлені на такому рівні:
27.458922 грн за долар;
31.319646 грн за євро;
0.411350 грн за російський рубль;
35.072392 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 14 серпня курс долара — продовжив зростання, також — зріс курс решти валют.