Официальный курс гривны установлен на уровне 27,40 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. На 14 августа 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,40 грн/долл., Передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.408300 грн за доллар;
32.418500 грн за евро;
0.372000 грн за российский рубль;
35.874700 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 13 августа курс всех указанных валют снизился.