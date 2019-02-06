Официальный курс гривны установлен на уровне 27,22 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. На 6 февраля 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,22 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 февраля установлены на таком уровне:
27.215854 грн за доллар;
31.088670 грн за евро;
0.415070 грн за российский рубль;
35.407298 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 5 февраля курс всех валют - снизился.