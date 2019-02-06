Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,22 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. На 6 лютого 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,22 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 6 лютого встановлені на такому рівні:
27.215854 грн за долар;
31.088670 грн за євро;
0.415070 грн за російський рубль;
35.407298 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 5 лютого курс усіх валют — знизився.