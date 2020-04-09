Официальный курс гривны установлен на уровне 27,20 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. На 9 апреля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,20 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.196500 грн за доллар;
29.576200 грн за евро;
0.359860 грн за российский рубль;
33.625800 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 8 апреля курс всех указанных валют вырос.