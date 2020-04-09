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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,20 грн/долар

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. На 9 квітня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,20 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.196500 грн за долар;

29.576200 грн за євро;

0.359860 грн за російський рубль;

33.625800 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 8 квітня курс усіх зазначених валют зріс.

Українські Національні Новини

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