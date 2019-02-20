Официальный курс гривны установлен на уровне 27,17 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. На 20 февраля 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,17 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 20 февраля установлены на таком уровне:
27.173251 грн за доллар;
30.689470 грн за евро;
0.410460 грн за российский рубль;
35.200401 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 19 февраля курс всех валют (кроме доллара и евро, курс которых упал) - увеличился.