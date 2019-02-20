Официальный курс гривны установлен на уровне 27,17 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 20 февраля установлены на таком уровне:

27.173251 грн за доллар;

30.689470 грн за евро;

0.410460 грн за российский рубль;

35.200401 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 19 февраля курс всех валют (кроме доллара и евро, курс которых упал) - увеличился.