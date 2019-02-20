Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,17 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. На 20 лютого 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,17 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 20 лютого встановлені на такому рівні:
27.173251 грн за долар;
30.689470 грн за євро;
0.410460 грн за російський рубль;
35.200401 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 19 лютого курс усіх валют (окрім долара та євро, курс яких впав) - збільшився.