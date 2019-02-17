Официальный курс гривны установлен на уровне 27,15 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. На 17 февраля 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,15 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 17 февраля установлены на таком уровне:
27.159961 грн за доллар;
30.603844 грн за евро;
0.408160 грн за российский рубль;
34.798845 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 16 февраля курс всех валют не изменился.